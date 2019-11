Stiri pe aceeasi tema

- Prieten apropiat al lui Victor Ponta, Mihai Sturzu, are o postare pe Facebook in care arata ca Ponta a acceptat in Pro Romania ”toate fosilele și lingaii”, tocmai de aceea era de așteptat sa fie tradat. La postarea lui Sturzu comenteaza și soția lui Victor Ponta, Daciana Sarbu, cea care arata ca…

- Guvernul Orban va trebui ca maine sa treaca cel mai dificil examen de pana acum - strangerea numarului de 233 de voturi necesare pentru a obține votul de incredere al Parlamentului. Potrivit Adevarul, liberalii au negociat la sange cu parlamentari de la PSD si de la ProRomania, iar sursele spun ca…

- Fie Guvernul Orban trece la mustata, fie votul va fi amanat pana dupa alegerile prezidentiale, scenariul dorit de PSD. Partidul lui Victor Ponta va inclina decisiv balanta, exact la patru ani dupa tragedia de la Colectiv. Liberalii au negociat la sange cu parlamentari de la PSD si de la ProRomania,…

- Aproximativ 300 de membri ai Pro Romania, partidul inființat de Victor Ponta, trec la PSD Alba, a declarat vineri președintele organizației județene a social-democraților, Ioan Dirzu. Situația este inedita in contextul in care la nivel național, trendul este invers: membrii PSD trec la partidul lui…

- Disputa pe tema ministrului de Finanțe intre liderul PRORomania și europarlamentarul Rareș Bogdan, in direct la Digi24. Rareș Bogdan l-a criticat pe Teodorovici pentru faptul ca anticipeaza taierile salariale pe care Guvernul Orban le va face, numindu-l pe ministrul Finanțelor un "degenerat in funcție".…

- „Dupa orbirea totala dovedita inca o data de Viorica Dancila - pentru noi, cei din ProRomania, acum este clara calea pe care trebuie sa o urmam in aceasta toamna!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. El precizeaza si ce va face partidul sau: „1. NU vom vota pentru…

- „De cateva zile, ALDE e pe buzele tuturor. (...) Cum am ajuns sa fim sursa unei instabilitați politice și guvernamentale care folosește oricui, mai puțin romanilor, militanților și votanților ALDE?! Oare nu cumva nu ne-am aparat așa cum trebuie partidul și am cedat nepermis unor Casandre straine…

- Partidul lui Calin Popescu Tariceanu va semna astazi o alianta cu formatiunea lui Victor Ponta, in conditiile in care Viorica Dancila a afirmat ca nici nu vrea sa auda de ProRomania in Guvern. Liderul...