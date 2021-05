Stiri pe aceeasi tema

- Daciana Sarbu (44 de ani) si Victor Ponta (48 de ani) au decis anul trecut sa-si mareasca familia si au adoptat o fetita, Maria, dintr-un centru de plasament. Copila are acum sase ani. Cuplul mai are doi copii, Irina si Andrei, fiul lui Victor Ponta din casatoria anterioara a politicianului.

- Ministerul Sanatații anunța ca a distribuit 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV catre direcțiile de sanatate publica din țara. Dozele vor fi repartizate medicilor de familie, iar parinții pot cere medicului de familie vaccinul anti-HPV pentru fiicele lor. Potrivit stiri.tvr.ro , achiziționarea vaccinului…

- Celebrul politician Victor Ponta s-a retras din politica, dupa pierderea alegerilor parlamentare. Alaturi de Daciana Sarbu, soția sa, are timp acum mai mult de familia lor largita. In urma cu un an, invitat la Denise Rifai, politicianul a vorbit pentru prima data de fiica lor infiata. Astazi micuța…

- Delia are o familie frumoasa și o cariera de succes, insa pana acum, vedeta nu a reușit sa devina mama. In ultimii ani, artista a fost intrebata de nenumarate ori de ce nu face un copil, insa a evitat sa vorbeasca prea mult despre asta. Invitata la un podcast, realizat de Andra, Delia și-a deschis sufletul…

- Victor Ponta a facut noi declarații in cadrul unei emisiuni la Antena 3 despre fetița adoptata. A mai amintit cat de greu a fost procesul de adopție, dar și de cat timp e micuța in familia lor. In decembrie 2020 s-a aflat ca Victor Ponta și Daciana Sarbu au adoptat o fetița . Micuța avea șase ani pe…

- La marginea unei paduri din apropierea loc. Madarasi, un minor de 5 ani a fost impuscat accidental in zona pieptului de catre un alt minor de 8 ani cu o arma cu aer comprimat ce apartinea unui angajat al Ocolului Silvic si care a fost lasata nesupravegheata.

- Traficul se desfașoara dirijat pe DN1B, la intersecție cu DJ203C, in afara localitații Pietroasele. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre trei autoturisme, unul condus dinspre Mizil catre Buzau, de o șoferița de 64 de ani, din București, și alte doua conduse…

- Incidentul s-a petrecut marti, la domiciliul bunicilor micutului. In acea zi, mama a mers cu baietelul la parintii ei din Vicovu de Sus. Femeia a iesit din camera pentru cateva minute si l-a lasat singur pe cel mic. A fost suficient pentru ca acesta sa puna mana pe un cartus de la imprimanta si sa inghita…