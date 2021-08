Stiri pe aceeasi tema

- Studiu de fezabilitate pentru un drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebeș: Proiectul, aprobat in unanimitate, de catre consilierii locali Studiu de fezabilitate pentru un drum de ocolite in partea de vest a Municipilui Sebeș: Proiectul, aprobat in unanimitate, de catre consilierii locali…

- Halterofila filipineza Hidilyn Diaz (30 de ani) a scris istorie la Jocurile Olimpice , reușind sa obțina astazi o medalie de aur. Diaz a cucerit medalia de aur la categoria 55 de kilograme, dupa ce a ridicat 97 de kilograme la stilul smuls și 127 de kilograme la aruncat. Cu 224kg la total, ea a trecut…

- Maria Andria a intampinat o situație extrem de grava in timpul vacanței sale din Cipru. Vedeta este in stare de șoc deoarece a fost martora la cel mai mare incendiu din istoria țarii, astfel ca este foarte speriata și a povestit experiența neplacuta la care a asistat.

- Este pericol de inundații in județele Caraș Severin, Dolj, Gorj și Mehedinți. Hidrologii au redactat mai multe atenționari hidrologice pentru fenomene imediate valabile pana la miezul nopții. Una dintre...

- Este pericol de inundații in județele Caraș Severin, Gorj și Mehedinți. Hidrologii au redactat o atenționare hidrologica pentru fenomene imediate valabila pana la miezul nopții. Codul galben este valabil joi, in intervalul orar 14.20-24.00 Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- Trafic oprit duminica, incepand de la ora 8:00, intre Novaci si Ranca pentru desfasurarea Campionatului National de Viteza in Coasta. ”Astazi, in intervalul orar 08.00 – 18.00, cu o pauza intre 12.30 si 13.30, circulatia este oprita pe DN 67C Novaci - Ranca, pe tronsonul kilometric 17 – 22,…

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) se inchide sambata, 5 iunie si duminica, 6 iunie, intre Novaci si Ranca, in vederea desfasurarii unui concurs de automobilism sportiv, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In zilele de 05.06.2021 (intre…

- Localnicii din partea de nord a județului Gorj se planga din cauza producției foarte slabe de cireșe. Este vorba de primele serii de cireșe, cele de mai. Acestea au aparut cu o intarziere de doua-trei saptamani și au inceput sa se coaca abia acum. Vremea capricioasa, temperaturile scazute de la inceputul…