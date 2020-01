Dacian Cioloş susţine varianta unui candidat unic al opoziţiei pentru Primăria Capitalei Opozitia ar trebui sa aiba un candidat unic pentru functia de primar general al Capitalei, a afirmat, duminica, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. El a precizat ca situatia de la alegerile locale din 2016, cand opozitia ar fi castigat daca ar fi mers cu un candidat unic, trebuie sa reprezinte o lectie. "In 2016, la alegerile locale, opozitia de atunci sau partidele care voiau reforma in Bucuresti, puteau sa castige daca mergeau cu acelasi candidat. Am fost in aceeasi situatie, USR a avut un candidat, PNL a vrut sa mearga cu un alt candidat. Acum ce pot sa va spun este ca Alianta USR PLUS va merge… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Nicușor Dan susține ca Gabriela Firea are o cota electorala de 30%, iar opoziția ar trebui sa aiba un candidat unic la Primaria Bucureștiului, daca alegerile locale se vor desfașura într-un singur tur. ​„Se confirma ca Gabriela Firea e undeva la 30%. Nu sta rau deloc fața de mandatul…

- Fostul primar general Traian Basescu a spus, duminica seara, vorbind despre alegerile locale, ca ”Bucurestiul este o miza mare”, iar partidul care castiga Primaria Capitalei, da impresia ca a castigat si alegerile locale, chiar daca nu este asa.

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, și-a prezentat in direct la Digi24 viziunea asupra alegerilor locale pentru București. Potrivit lui Dacian Cioloș, candidatul la Primaria capitalei ar trebui ales printr-o dezbatere interna intre Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și fostul lider al USR, Nicușor Dan.„Alegerile…

- „Colegii mei sustin acest demers si il considera necesar. In consecinta, invit public liderii partidelor care s-au pozitionat explicit anti-PSD la un dialog formal, in scopul de a definitiva o strategie comuna pentru alegerile locale din iunie 2020”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Deputatul…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, marți, ca i-a spus premierului Ludovic Orban ca e necesar ca partidele de dreapta sa aiba candidat unic la alegerile locale, pentru a o putea invinge pe Gabriela Firea. El a anunțat ca se vor purta negocieri in perioada urmatoare in acest context, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ludovic Orban a afirmat, marți, ca a discutat cu Dan Barna despre alegerile locale, însa e prea devreme pentru a aborda subiectul referitor la un candidat unic al partidelor de dreapta pentru acest scrutin electoral, scrie Mediafax.„Am stabilit un mod de coordonare a acțiunilor la…

- Intrebat daca sunt posibile intelegeri cu PNL in cazul in care alegerile locale se vor desfasura intr-un singur tur, Dan Barna a spus ca nu va exista, cu siguranta, o alianta cu PNL la nivel national. El spune insa ca, la nivel local, daca vorbim de un primar PSD, iar "colegii" decid sa sustina un candidat…