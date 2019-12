Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a fost reales presedinte PLUS, la conventia extraordinara la care nu a avut contracandidat. „Daca data viitoare voi fi din nou singur, nu mai candidez”, si-a avertizat Ciolos partidul, pe care vrea sa il aduca la guvernare anul viitor.

- Dacian Ciolos a fost validat la Conventia Nationala a PLUS, cu majoritate de voturi, in functia de presedinte al partidului. Ciolos a fost ales cu 1.160 de voturi si 40 de abtineri. Votul a fost...

- Dacian Ciolos a fost validat sambata, la Conventia Nationala a PLUS, cu majoritate de voturi, in functia de presedinte al partidului. Ciolos a fost ales cu 1.160 de voturi si 40 de abtineri. Votul a...

- Dacian Ciolos a fost validat sambata, la Conventia Nationala a PLUS, cu majoritate de voturi, in functia de presedinte al partidului. Ciolos a fost ales cu 1.160 de voturi si 40 de abtineri. Votul a fost electronic. El a declarat, inainte de vot, ca isi doreste ca data viitoare sa nu se mai vorbeasca…

- Dacian Ciolos a fost validat sambata, la Conventia Nationala a PLUS, cu majoritate de voturi, in functia de presedinte al partidului.Ciolos a fost ales cu 1.160 de voturi si 40 de abtineri. Votul a fost electronic. Citește și: Decizia majora ICCJ! Iese Dragnea din inchisoare? El…

- Alianta USR PLUS este pregatita sa intre "maine" la guvernare, daca e cazul, a declarat duminica, la Iasi, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Ciolos, care a participat la o intalnire in cadrul careia Dan Barna, candidatul USR PLUS, si-a prezentat proiectul pentru Presedintie, a sustinut ca,…

- David Goodman a fost reales luni, pentru un mandat de doi ani, presedinte al filialei Vest a Sindicatului Scenaristilor Americani (Writers Guild of America West), scrie Variety, potrivit news.ro.El a concurat pentru acest post cu Phyllis Nagy. Goodman a primit 4.395 de voturi, fata de 1.282…

- Teodor Melescanu, propunerea PSD pentru presedintia Senatului, a obtinut cele mai multe voturi in plen, 67, insa i-a limit un singur vot pentru a obtine mandatul. Astfel, se organizeaza un tur II, in care vor intra Melescanu si Gorghiu (PNL), aceasta din urma obtinand 49 de voturi in primul tur.…