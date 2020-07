Stiri pe aceeasi tema

- Tema audierii vizeaza "analiza principalelor concluzii ale Raportului de tara al agentiei americane de rating Standard&Poors, respectiv mentinerea ratingului suveran al Romaniei la nivelul BBB, precum si aspecte referitoare la perspectiva negativa generata de scaderea veniturilor bugetare ca…

- Cateva sute de persoane s-au strans sambata in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de masurile luate in ultimele luni, prin care s-a ingradit exercitiul unor drepturi si libertati.In fruntea protestatarilor s-a aflat fostul lider PNL Viorel Catarama. Acesta anuntase…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, il critica pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ca a inceput sa se comporte ”la fel” ca premierul Ludovic Orban, deoarece nu a acordat prima promisa lucratorilor de la Ambulanta, desi acestia au fost "in prima linie" a luptei cu pandemia de COVID-19."Nelu Tataru…

- Cei de la PSD acuza, pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca liberalii se folosesc de starea de urgența pentru a da adevarate tunuri cu echipamente medicale cumparate prin intermediul firmelor de casa, la prețuri uriașe.Citește și: Rareș Bogdan, atac EXPLOZIV la judecatorii CCR: O RUȘINE…

- „In fiecare zi, peste 3.200 de teste COVID-19 s-ar putea face in plus in Romania, prin implicarea aleșilor locali ai PSD, iar in curand capacitatea de testare va depași 4.000! Nu am mai stat dupa acest Guvern, depașit total de situație! De la inceputul crizei, președinții de Consilii Județene…

- Guvernul danez a anuntat vineri o redeschidere partiala - incepand de luni - a anumitor afaceri, precum saloane de coafura, institute de infrumusetare sau scoli de soferi, in vederea unei relaxari a izolarii impuse la 12 martie in vederea unei opriri a raspandirii noului coronavirus in tara, relateaza…

- Intr-o ingrijoratoare previziune exprimata de Kristalina Georgieva, director general al Fondului Monetar Internațional, se arata ca actuala pandemie de coronavirus, de o amploare infricosatoare, ar putea avea “cele mai grave consecințe economice cunoscute de la Marea Depresiune din 1929 pana in prezent”.…