Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a apreciat, vineri seara, ca inchiderea completa a pietelor ar fi o greseala care va afecta producatorii agricoli autohtoni, el mentionand ca i-a impartasit premierului Ludovic Orban cateva idei pe aceasta tema, care spera ca se vor regasi in practica in scurt timp.



"Am avut o discutie cu premierul Orban despre inchiderea pietelor si efectele pe care o astfel de masura le poate avea pentru cetateni, pentru producatorii autohtoni si pentru aplicarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Sper ca ideile pe care i le-am impartasit sa devina…