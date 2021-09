Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, exclude posibilitatea întoarcerii USR PLUS la guvernare alaturi de PNL, cu Florin Cîtu prim ministru, scrie news.ro. „Nu exista nicio sansa sa continuam guvernarea cu Florin Cîtu premier si nu pentru ca suntem râzgâiati, ci…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata in calcul varianta inlocuirii actualului premier Florin Citu cu unul din partea USR PLUS, seful liberalilor mentionand ca "exista un acord de coalitie". Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier…

- Dacian Cioloș transmite un mesaj de incurajare colegilor din USR PLUS care au fost dați afara din administrație de Florin Cițu. „Nu ați facut nimic greșit! Dimpotriva, sunteți victime ale unui prim-ministru care abuzeaza de o funcție pe care o ocupa și cu voturile noastre și cu care de ceva vreme nu…

- Decizia miniștrilor USR PLUS de a demisiona in bloc din Guvern este unul corect: „Nu ne cumpara nimeni cu funcții și privilegii”, susține liderul USR PLUS, Dacian Cioloș. „Anunțul miniștrilor USR PLUS ca demisioneaza este cel corect in situația in care PNL și PSD blocheaza moțiunea de cenzura inițiata…

- ”Am primit mandat sa solicitam in coaliție demisia sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Cițu. Daca acest lucru nu se va intampla, vom depune moțiunea de cenzura in cel mai scurt timp”, a declarat Dacian Cioloș.”400 de lideri din USR-PLUS din țara au confirmat poziția Biroului Național.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL, ca este „prematur” ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna „asa ceva”. Orban a fost intrebat luni seara de ce nu detine…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, sambata, ca președintele Klaus Iohannis are datoria constituționala, morala și legala sa scoata Romania din situația penibila in care se afla intreg Guvernul, dupa dezvaluirile legate de Florin Cițu. E

- PSD reactioneaza la afirmatiile Florin Citu care fac valuri online, referitoare la faptul ca alimentele ar fi ieftine in Romania, puterea de cumparare ar fi crescut, iar romanii ar fi mai fericiti cu el premier. Social-democratii acuza Guvernul ca a refuzat sa ia masuri pentru a impiedica o crestere…