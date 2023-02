Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza a Consiliului UE, daca guvernul Romaniei […] The post Dacian Cioloș, despre Schengen: ”Ar fi șanse daca guvernul și președintele fac un plan. Nu e suficient sa faci declaratii publice” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .