- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, a anunțat in conferința saptamanala de marți ca rata de acoperire vaccinala, in Romania, se apropie de 33%. Mai mult de jumatate din populația eligibila din Capitala a fost vaccinata impotriva coronavirusului, iar…

- Italia permite de luni vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 18 ani fara programare. Italia a vaccinat pana acum 23% din totalul copiilor eligibili. Italia a schimbat regulile in campania de vaccinare a copiilor impotriva Covid-19. De luni, cei intre 12 si 18 ani nu mai au nevoie de programare pentru…

- Grupul lituanian Apex Alliance Hotel Management a inaugurat hotelul Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, dupa o investiție de 42 de milioane euro in Centrul Vechi al Capitalei. „Dupa un an de incertitudine și provocari din cauza pandemiei, suntem incantați sa prezentam acum un proiect fascinant…

- Cu o luna inainte de inceperea scolii, numarul medicilor din Romania care nu recomanda vaccinarea copiilor intre 12 si 16 ani este semnificativ, insa opinia lor nu se bazeaza pe studii si pe argumente stiintifice, au declarat medici si sefi de spitale consultati de G4Media.ro. Vaccinarea tinerilor de…

- Cioloș arata catre Cițu in privința campaniei de vaccinare. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului,…

- Presedintele PNL, Ludoic Orban, a afirmat, joi, ca, in ceea ce priveste vaccinarea, trebuie sa ne comparam cu celelalte tari europene si vom vedea unde suntem. „Noi trebuie sa ajungem la nivelul mediu european”, a declarat Orban, in conditiile in care statisticile arata ca doar Bulgaria are rata de…

- Romania trebuie sa fie pregatita pentru a face fata valului patru al pandemiei de COVID-19, iar cea ,,mai sigura” cale pentru a o incetini este vaccinarea, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, potrivit agerpres.ro. ,,Acest virus cu care ne confruntam de atatea luni a facut si continua…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, vineri, ca vaccinarea anti-COVID este voluntara si asa va ramane, facand referire la o declarație a sa anterioara, precizand și ca Romania are un grad mic de vaccinare, ceea ce ne expune mult in fata valului 4.