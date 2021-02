Dacian Cioloș, despre legea vaccinării: „Niciun vaccin nu trebuie să fie obligatoriu” Copreședintele Alianței USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat joi ca nu susține vaccinarea obligatorie și adauga faptul ca niciun tratament medical nu ar trebui impus. „Din punctul meu de vedere niciun vaccin nu trebuie sa fie obligatoriu. Atunci cand introduci o substanța straina in corpul tau, nu poate sa te oblige statul sa o faci. E dreptul tau asupra corpului tau”, a declarat liderul USR PLUS, potrivit Digi24 . Pe langa acestea, Cioloș precizeaza ca legea vaccinarii ar trebui sa imbunatațeasca cadrul de finanțare al vaccinurilor și ca trebuie insa o lege a vaccinarii care sa stabileasca ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

