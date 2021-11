Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni, la Digi24, ca USR nu susține propunerea AUR de inițierea demersurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis:”Romania are nevoie acum de un guvern care sa scoata țara din criza. Romania nu are nevoie de o alta criza pe care sa o adaugam la cele…

- Nicolae Ciuca va avea un mandat “mai flexibil” in negocierile cu USR, dupa discuțiile de la Cortoceni, d eluni seara, cu Klaus Iohannis. Președintele l-a chemat pe premierul desemnat dar și conducerea PNL, dupa negocierile eșuate de luni, cu USR și PSD. Klaus Iohannis i-a chemat la discuții pe Nicolae…

- Dacian Cioloș, președintele USR, a declarat joi inaintea consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, ca este nevoie de Guvern cu majoritate in Parlament pentru decizii importante, iar un Guvern minoritar nu poate face asta. ”Avem nevoie de soluții, un Guvern care sa aplice masurile ferme pentru a…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu le-a cerut, marți, intr-o postare pe Facebook, lui Dacian Cioloș și USR, retragerea de urgența a Ioanei Mihaila de pe lista de miniștri propuși, inaintea audierii acesteia in comisii. “NU poți propune la Sanatate aceeași persoana care, din iulie pana in septembrie, a…

- Vizita oficiala a lui Klaus Iohannis in Letonia, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri si sambata, a fost amanata, deoarece presedintele Letoniei a fost confirmat pozitiv la infectarea cu SARS-CoV2. Potrivit presei letone, presedintele Egils Levits, revenind miercuri seara dintr-o vizita de lucru in…

- Ludovic Orban a lansat, marți, un atac fara precedent la președintele Klaus Iohannis, dupa ce, cu o zi in urma, acesta l-a desemnat pentru funcția de premier pe președintele USR Dacian Cioloș. Orban a susținut, intr-o conferința de presa, ca Iohannis a facut un joc “la cacealma” prin aceasta desemnare. …

- Intrebat de ziariști daca mai comunica cu președintele Klaus Iohannis, președintele PNL, Ludovic Orban, a lasat capul in jos, a tacut și parca și-a inghițit cuvintele pe care era gata sa le spuna. „Ați discutat cu președintele in aceste zile?”, a fost intrebarea ziariștilor prezenți la declarațiade…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…