Dacian Cioloș, cu demisia pe masă. Ședință decisivă acum la USR Biroul Național al USR - dominat de echipa lui Dan Barna - s-a reunit luni dimineața pentru a vota asupra noului program de reforme în partid propus de Dacian Cioloș. Reamintim ca actualul președinte al USR a condiționat ramânerea la șefia partidului de adoptarea programului propus joi seara, care a generat scandalul din partid.

Ședința Biroului Național al USR a început la ora 10.00.

Dacian Cioloș, cu demisia pe masa



Potrivit unei înregistrari din timpul discuțiilor, consultate de HotNews.ro, liderul USR spune clar ca își va da demisia daca propunerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

