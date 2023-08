Stiri pe aceeasi tema

- ALTERNATIVE… Dupa ce zeci de mii de șoferi din Romania au ales sa-și inmatriculeze mașinile in Bulgaria, din motive financiare, iata ca și instituțiile statului roman cauta soluții pe piața asigurarilor de la sud de Dunare. Vorbim de Consiliul Județean Vaslui, care dupa falimentul City Insurance, a…

- PROMOVARE… Echipa naționala de rugby 7s a Romaniei a caștigat Campionatul European – Under 18, dupa ce a invins in finala Letonia, scor 19-12. La caștigarea trofeului au contribuit și barladenii Sebastian Tofan, Adrian Cristian Petrea, Rareș Ștefan Mirzac și Marian Pelin, legitimați la CSȘ Barlad. In…

- START LA INSCRIERI… Sprijin financiar de 100 de milioane de euro din PNRR pentru digitalizarea spitalelor din Romania. Acesta a fost anunțul facut de Ministerul Sanatații, cand a fost lansat apelul de proiecte. Potrivit unui anunț postat de Ministerul Sanatații, apelul de proiecte include achiziționarea…

- O intamplare atat de simpla ca, de fapt, nici nu ar avea ce cauta in paginile unui ziar. Cumva, normalitatea a ajuns sa fie considerata ciudata in Romania. In sensul in care daca exista ceva decent sau așa cum trebuie sa fie, oamenii nu suporta asta ca o explicație logica. Trebuie sa fie ceva ascuns!…

- PEDEPSE MAI MARI… Violența domestica, un fenomen ingrijorator in Romania, inasprește legile pentru cei care o comit. Astfel, obligațiile și interdicțiile cuprinse in acest act vor putea fi aplicate pana la 12 luni și nu pana la 6 luni, așa cum era stabilit pana acum. Decizia a fost luata de catre Camera…

- La Spitalul Județean de Urgența Suceava a fost efectuata o procedura de crioablație a unor formațiuni tumorale pulmonare maligne, procedura realizata pentru prima data in Romania. Intervenția in premiera a fost facuta la un pacient in varsta de 61 de ani, cu istoric oncologic (cancer colo-rectal operat…

- Sindicaliștii din invațamantul vasluian au fost prezenți la cel mai mare protest din ultimii 18 ani. Aceștia au mers ieri la București unde au participat la un miting de amploare, care s-a desfașurat din Piața Victoriei pana la Palatul Cotroceni. „Am venit din aceleași motive, sa obținem mai multe…

- MANDRIE LOCALA… Barladenii George Chicoș (39 de ani) și Ionuț Andrei Nasui (33 ani), au ajuns sa se numere printre cei mai buni sommelieri din Romania (degustatori de vinuri). Ultimul concurs, unul internațional la care au participat, a avut loc la Cotnari, județul Iași, pe 27 aprilie, unde George și…