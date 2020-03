Stiri pe aceeasi tema

- Google lanseaza o platforma dedicata invațarii la distanța, un hub de informații și unelte menite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta se gasește la adresa events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ și ofera resurse in limba romana necesare profesorilor pentru…

- Google anunta lansarea unei platforme dedicate invatarii la distanta in Romania, un hub de informatii si unelte menite sa ajute profesorii pe perioada de criza din cauza epidemiei cu noul coronavirus.

- O nou platform dedicat învrii la distan în România sub forma unui hub de informaii i unelte a fost lansat de Google menit s ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID19 potrivit unui comunicat de pres al companiei transmis luni.G Suite for Education este o colecie de...

- O noua platforma dedicata invatarii la distanta in Romania, sub forma unui hub de informatii si unelte, a fost lansata de Google, menit sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19, potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis luni Agerpres. G Suite for Education…

- O noua platforma dedicata invatarii la distanta in Romania, sub forma unui hub de informatii si unelte, a fost lansata de Google, menit sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19, potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis luni Agerpres. G Suite for Education este…

- Google lanseaza o platforma dedicata invatarii la distanta, un hub de informatii si uneltemenite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta se gaseste la adresa events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ si ofera resurse in limba romana necesare profesorilor…

- Google lanseaza o platforma dedicata învațarii la distanța, un hub de informații și unelte menite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta ofera resurse în limba româna necesare profesorilor pentru a se instrui în utilizarea pachetului G Suite…

- Primarul general Gabriela Firea a dat detalii, la Romania TV, despre cxum se va desfașura ședința Consiliul General al Municipiului București de luni."Mi-am luat toate masurile de protecție, dar nu putem sa stam acasa, in izolare, cand bucureștenii au nevoie de noi. Vom merge intr-o locație…