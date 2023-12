Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Hamas anunta marti ca 14.128 de palestinieni au fost ucisi in bombardamente israeliene in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, la 7 octombrie.Intre victime se afla 5.840 de copii si 3.920 de femei, precizeaza Guvernul, potrivit news.ro. Alte 33.000 de persoane au fosta…

- Mircea Radu este casatorit de 10 ani, insa femeia alaturi de care a decis sa-și petreaca restul vieții este discreta și nu vrea sa apara pe micile ecrane. Cine este ea și cu ce se ocupa, aflați in randurile urmatoare. Cine este soția lui Mircea Radu Mircea Radu și Raluca Olaru s-au casatorit in anul…

- Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de primar de Chișinau, Adrian Albu, care este și deputat in Parlament, iși exercita dreptul civil, in aceste clipe. Parlamentarul a mers la secția de votare cu soția și cei trei copii.

- Sute de tineri care participau la un festival de muzica in desert au fost ucisi cu sange rece pe 7 octombrie, sute de copii si batrani si-au pierdut viata in atacurile Hamas, ori au fost luati ostatici din kibbutzurile in care traiau linistiti.

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP si CNN.

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.200 ranite, in timp ce in Fasia Gaza…

- Un accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au... The post Zeci de morti si raniti, inclusiv copii, intr-un accident langa Venetia. Un autobuz a cazut 15 metri in gol appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Soția lui Calin Donca, Orianda, se imprumuta de la prieteni ca sa-și creasca cei 5 copii, asta dupa ce milionarul a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile. Avocatul Teodor Carnaț a vorbit despre acest subiect delicat din familia celebrului om de afaceri. Iata ce a declarat avocatul!