Dacă ești șoarece, nu te visa câine sau panteră! Acceptă că ești șoarece! Nu știu ce-o sa credeți și ce-o sa gandiți dupa ce va spun fabula de mai jos. Nici despre mine nu știu daca sunt de acord sau nu cu ce spune ea și cu morala ei: daca ești șoarece, nu te visa caine sau pantera! Accepta ca ești șoarece! Fabula din India Am zis ca va spun o fabula. A carei morala e așa: daca ești șoarece, nu te visa caine sau pantera! Accepta ca ești șoarece! Și va spun. Sa vedem, insa, pentru inceput, ca nu toata lumea știe, ce e aia fabula. Clar, este un gen literar. Vorbim despre o poveste fictiva, facuta in proza sau in versuri și care, folosind animale, creaturi legendare, plante,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis atrage atenția liderilor europeni ca nu se poate vorbi de solidaritate și unitate doar in anumite privințe, in timp ce Romania așteapta sa fie acceptata in spațiul Schengen deși indeplinește condițiile tehnice de 11 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vorbim despre sapte atacuri care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit lui Staruh, o femeie a murit in bombardament, iar o alta in drum spre spital."Cel putin cinci persoane sunt sub daramaturi", a spus el, intr-un mesaj pe Telegram."Multe persoane au fost salvate. Printre ele, o fetita…

- Pisica unui medic american a ajuns in Cartea Recordurilor ca fiind cea mai mare pisica domestica din lume. Numele ei este Fenrir, are 2 ani și 10 luni și este din rasa Savannah, rezultata din incrucișarea dintre o pisica domestica și un serval, o pisica salbatica africana.

- Comunicat de presa| Mircea Hava: Avem șansa cele mai mari acțiuni de prevenire a cancerului derulata, pana acum, in Europa E cuvantul care pe care nimeni n-ar vrea sa-l auda, vreodata, ca diagnostic. Fiindca atunci cand vorbim de cancer, vorbim de ceva devastator. De o amenințare directa. De temeri,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recunoaste ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privinta alimentarii cu gaze, dar spune ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6- si a preconizat ca in luna noiembrie acesta…

- Natura este darul Romaniei pentru Europa, a transmis ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, care a vizitat Parcul Vacaresti, pe care il considera „un succes ecologic”. Intr-un interviu acordat Asociatiei Parcul Natural Vacaresti, Noble a afirmat ca nu se vorbeste atat de des pe cat ar…

- Pisicile negre au atras dintotdeauna atenția oamenilor și au fost asociate cu tot felul de superstiții și intamplari mistice. In unele zone de pe glob sunt considerate norocoase, dar in alte țari se spune ca prevestesc nenorociri. Pisicile negre au propria lor sarbatoare, pe data de 17 august. Daca…