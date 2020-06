Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a hotarât ca, începând cu data de 23.06.2020, se excepteaza de la masura carantinarii sau izolarii persoanele care sosesc în România din Finlanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței. Astfel,…

- Romania menține masura suspendarii zborurilor catre noua state. Astfel, in prezent nu se poate zbura catre Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. Ministrul Transporturilor a explicat la Digi24 ca pana acum zborurile erau suspendate catre 12 state. Trei dintre acestea…

- In cadrul unui studiu bazat pe metoda modelarii referitor la impactul masurilor de izolare in 11 state, cercetatori de la Imperial College London au spus ca restrictiile draconice impuse, mare parte, in luna martie, au avut un ”efect substantial” si au contribuit la scaderea ratei de reproducere a infectiei…

- Interdictia de zbor intre Romania si state din Uniunea Europeana, SUA si Orientul Mijlociu va fi prelungita pana dupa data de 16 iunie, iar liniile de pasageri si-ar fi anulat cursele catre aceste destinatii pana la expirarea starii de alerta, sustin specialistii in calatorii. „Eurocontrolul a prelungit…

- Wizz Air anunța ca va prelungi perioada pe care sunt suspendate mai multe rute din Romania ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie existente, introduse de autoritațile romane. Astfel, zborurile spre Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda și Marea Britanie vor ramane…

- Zborurile Wizz Air din Romania catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie vor ramane suspendate pana pe data de 16 iunie inclusiv, potrivit unui comunicat remis miercuri de compania aeriana. Decizia Wizz Air de prelungire a suspendarii zborurilor…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca mai multe rute din Romania raman suspendate ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie impuse de autoritațile romane catre țarile respective de destinație. Astfel, rutele spre Franța, Germania,…