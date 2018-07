Da, ne cerem scuze ca dl ministru nu l-a cautat pe primarul Resitei!

In cadrul conferintei sustinuta la Resita de ministrul Denes, acesta a fost intrebat de posibilitatea infiintarii de catre Primaria Resita a unui ocol silvic privat. „Nu stiu exact despre ce este vorba, nu am primit nicio informare in acest sens, insa daca au suprafete in proprietate, daca se respecta prevederile legale se poate infiinta un astfel de ocol“, a spus ministrul Apelor si Padurilor.

La intrebarea daca primarul Ioan Popa a fost la intalnirea cu ministrul, care a lasat sa se inteleaga ca discutat cu factorii responsabili din judet despre consecintele inundatiilor din luna iunie,…