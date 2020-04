[Dă binele mai departe] Monza, întotdeauna pentru oameni! In contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19, in care orice acțiune este importanta și in deplin acord cu masurile și protocoalele impuse de catre autoritați, Grupul Monza se alatura efortului comun al celor care se afla deja in primele linii in fiecare zi in lupta contra virusului COVID-19 conform Ordinului MS 555/03.04.2020 Inca de la debutul pandemiei, ne-am dorit sa ne implicam cu soluții pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie de noi, fie ca vorbim despre pacienți sau medici. Putem face acest lucru doar intr-un singur fel: amintindu-ne ca suntem cu toții parte dintr-o mare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Usain Bolt a gasit un mod unic de a transmite un mesaj tuturor oamenilor de a pastra distantarea sociala, a postat o poza din finala Jocurilor Olimpice de la Beijing, atunci cand a castigat proba de 100 de metri.

- In contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19, in care orice acțiune este importanta și in deplin acord cu masurile și protocoalele impuse de catre autoritați, Grupul Monza se alatura efortului comun al celor care se afla deja in primele linii in fiecare zi in lupta contra virusului COVID-19…

- ldquo;Exista o perioada in care suntem asimptomatici, purtatori ai virusului COVID 19 si putem sa il transmitem mai departe, de aceea trebuie sa stam in casa".Este mesajul pe care ni l transmit medicii de la Spitalul de Boli Infectioase Constanta care precizeaza ca este foarte important sa ne luam toate…

- Epidemia de coronavirus este "departe de a fi incheiata" in regiunea Asia-Pacific, iar masurile actuale pentru reducerea raspandirii virusului ofera timp tarilor sa se pregateasca pentru "transmisiile comunitare pe scara larga", a declarat marti un

- Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti informeaza ca a pus gratis la dispozitia autoritatilor statului, pentru ingrijirea bolnavilor de COVID-19, imobilul centrului sau de pregatire profesionala din orasul Covasna. „Academia de Studii Economice din Bucuresti #solidaritate si # implicare in…

- Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a anuntat, vineri, ca organizatia sa impreuna cu Sindicatul jucatorilor au donat peste 35 de milioane dolari pentru victimele pandemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE. Donatiile au inceput din data de 16 martie, cand au fost amanate toate…

- Politistii din Republica Moldova, aflati la mentinerea ordinii publice in diferite zone ale tarii, au aplaudat duminica, 22 martie, medicii care in aceste zile lupta pentru viata si sanatatea pacientilor infectati cu COVID-19.

- Echipamentele de protecție, atat de importante pentru personalul medical in contextul pandemiei COVID-19, sunt din ce in ce mai greu de gasit. Medicii craioveni au primit sprijin financiar din partea comunitații pentru lupta impotriva coronavirusului, dar chiar și așa, intampina dificultați in achiziționarea…