- Fundatia AVON doneaza 1 milion de dolari la nivel global organizatiilor non-guvernamentale care sprijina victimele abuzului in familie pentru continuarea serviciilor de consiliere si adapost in contextul pandemiei de coronavirus. Donatia face parte dintr-o initiativa globala Avon in sprijinul…

- In toate țarile afectate, statisticile arata ca numarul cazurilor de violența domestica raportate in perioada de izolare, a crescut ingrijorator. In China de peste trei ori; conform Euronews, și in Franța, numarul cazurilor a urcat cu 30% in doar 10 zile de la inceputul perioadei de izolare Fundația…

- Filtre de poliție și de armata pe DN 1, intre Ploiești și București, au fost instituite, luni dimineața, pe ambele sensuri de circulație, conform observatorulph.ro.Șoferii sunt trași pe dreapta și rugați sa le arate, prin geam, agenților și militarilor documentele justificative pentru deplasarea cu…

- Bucuresti, 25 martie 2020 – Criza in care deja a intrat sectorul privat din Romania va darama, intr-un efect de domino, societatea civila si intregul sector neguvernamental. Cu programe sustinute din sponsorizari si finantari private, ONG-urile din Romania, dintre care multe desfasoara in plina stare…

- Venerat pentru corectitudinea sa, dar mai ales pentru un profesionalism despre care se spune ca nu va mai reinvia curand in medicina romaneasca, celebrul medic Alexandru Pesamosca s a nascut pe 14 martie 1930, la Constanta, unde a urmat scoala primara si Liceul "Mircea cel Batran.A absolvit Facultatea…

- Se pare ca, in fata evidentelor, presedintele Iohannis va renunta la anticipate. Iar daca presedintele renunta inseamna ca si PNL va merge in aceeasi directie. Coronavirusul este o realitate care nu poate fi ignorata. Pericolul este real, iar consecintele inca nu sunt cuantificabile in totalitate. Nu…

- ”Prestația echipei guvernamentale este emoționala, pe alocuri neserioasa din cate am reușit eu sa observ. Am facut drumul catre sediul Realitatea, intr-un București deloc aglomerat, trecand pe langa celebrul mall din Baneasa, unde parcarea era goala. Am confruntat aceste imagini cu ce am vazut pe TV…

- Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca anul trecut a emis 7986 de ordine de protecție provizorii. Dintre acestea, cele mai multe au fost eliberate urmare a solicitarilor venite din partea victimelor. Astfel de ordine de protecție se emit numai atunci cand oamenii legii constata…