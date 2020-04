Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns, astazi, la 25! Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din București, internat, ieri, prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s-a inregistrat,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, in conformitate cu datele raportate din teritoriu catre Institutul Național de Sanatate Publica, astazi, 26 martie 2020, la nivel național sunt 153 de cadre medicale și personal auxiliar la care s-a confirmat infectarea cu noul coronavirus. Este vorba despre…

- Cate paturi are Romania in acest moment in secțiile de terapie intensiva Pana acum, doar trei dintre pacienții infectați cu Covid-19 au ajuns in secția de terapie intensiva: unul in Iași și doi in București. Specialiștii se așteapta insa, ca odata cu raspandirea numarului de cazuri sa creasca și numarul…

- O ancheta epidemiologica se desfașoara la Spitalul de Urgența Dimitrie Gerota din București, care aparține Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost internat inițial cel de-al treilea caz de coronavirus din București, un barbat de 60 de ani, ofițer in rezerva.Testul pentru COVID-19 a fost efectuat…

- Libertatea a intrat in posesia unor discuții ingrijoratoare intre medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București, acolo unde este internat primul pacient cu coronavirus din Romania.Un doctor epidemiolog aflat in legatura cu colegi ai sai din spital a transmis ziarului…