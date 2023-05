D4vd a lansat EP-ul „Petals To Thorns”, o introducere și o calatorie in identitatea lui d4vd ca artist care nu poate fi incadrat intr-un anumit gen. La doar un an dupa ce a inceput sa faca muzica in dulapul surorii sale din Houston, d4vd a livrat un proiect magistral cu noua piese, cu hituri precum „Romantic Homicide” și „Here With Me”. Astazi, d4vd lanseaza un videoclip pentru „The Bridge”, o melodie care se inspira din pop punk de la inceputul anilor 2000. Videoclipul incapsuleaza perfect vizual versurile lui d4vd, pline de neliniște și despre o inima franta. De asemenea, d4vd colaboreaza cu…