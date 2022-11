Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden va oferi americanilor un ajutor de aproape 4,5 miliarde de dolari pentru reducerea costurilor cu energia, a anunțat miercuri Casa Alba, conform Reuters. Pachetul, anunțat de Department of Health and Human Services prin intermediul Administration for Children and Families, va ajuta,…

- SUA va acorda ajutor financiar in valoare de 19,5 milioane de dolari Republicii Moldoba pentru securitatea energetica a acestei țari, dupa ce Comisia de politica externa a avizat initierea negocierilor si semnarea celui de-al 14-lea Amendament la Acordul

- Compania petroliera ExxonMobil a raportat un profit trimestrial de aproape 20 de miliarde de dolari, cu 4 miliarde de dolari mai mult decat prognozasera analiștii, aproape egaland profitul gigantului tehnologic Apple. Profitul de 19,7 miliarde de dolari al gigantului petrolier din SUA pentru al treilea…

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Miliardarul Elon Musk propune sa continue cu oferta sa inițiala de 54,20 dolari per acțiune, echivalentul a 44 de miliarde de dolari la prețul final, pentru a prelua compania Twitter Inc, care deține rețeaua de socializare cu același nume, au declarat marți doua surse familiare cu oferta, relateaza…

- Filiala de infrastructura a Brookfield va investi pana la 15 miliarde de dolari pentru o participatie de 49% in proiectul de extindere, in timp ce Intel va pastra pachetul majoritat de actiuni si controlul operational asupra celor doua fabrici de cipuri menite sa produca cipuri avansate in Chandler,…

- Un juriu din statul american Georgia a dat un verdict prin care condamna compania Ford sa plateasca despagubiri de 1,7 miliarde de dolari in urma unui accident produs in 2014, soldat cu moartea unui cuplu, scrie Los Angeles Times. Constructorul american a anunțat ca va face recurs.

- Farmaciile giganților Walmart, Walgreens și CVS au distribuit masiv analgezice care creeaza o mare dependența in Ohio. Miercuri, un judecator din acest stat din nord-estul SUA a ordonat celor trei companii sa plateasca 650,6 milioane de dolari (638,8 milioane de euro) catre doua comitate din acest stat…