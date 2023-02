Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca se opune participarii rusilor la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, chiar si daca sportivii respectivi ar concura sub drapel neutru, relateaza Reuters. "Este pozitia oficiala a Danemarcei ca nu trebuie sa cedam in relatia cu Rusia", a declarat Jakob Engel-Schmidt, ministrul danez al…

- Vestul schimba strategia de a opri Rusia in favoarea unui atac și a unei victorii pentru Ucraina. Acest lucru a fost confirmat astazi in timpul unei intalniri in Bruxelles de catre Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg. El a declarat ca principalul lucru pe care Vestul l-a invațat este ca lumea…

- Fostul atacant rus Serghei Dmitriev, campion al Uniunii Sovietice la fotbal cu Zenit si TSKA Moscova, a incetat din viata, luni, la varsta de 58 de ani, transmite agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca se opune ideii ca sportivii rusi sa poata participa sub orice fel de drapel neutru la Jocurile Olimpice din 2024, afirmand "toate steagurile lor sunt patate de sange", informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Zelenski a facut aceste remarci dupa ce…

- Roman Malek, 45 de ani, fost portar al naționalei de hochei pe gheața a Cehiei, a avut nevoie de spitalizare, dupa ce, in timp ce comenta meciul dintre Mlada Boleslav și Sparta Praga, din prima liga, a fost lovit in cap de un puc trimis de pe gheața, relateaza Blesk . In timpul carierei sale s-a confruntat…

- A avut acces la o cantitate atat de mare de informatii "la care orice serviciu secret strain ar fi putut doar sa viseze'', se arata intr-un reportaj difuzat miercuri seara de postul public de televiziune TVN, citat de agentia EFE și de Agerpres. Este vorba despre un funcționar de rang inalt din Polonia,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a retinut un cuplu casatorit suspectat de spionaj in favoarea Rusiei in orasul Odesa de la Marea Neagra, unul dintre cele mai mari porturi ucrainene. Intr-un comunicat transmis joi, SBU acuza cuplul ca a colectat informatii secrete pentru Rusia despre locurile…

