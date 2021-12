Cuvinte lungi în limba română Limba romana e bogata. In cuvinte, fraze, expresii. Pe care nu le gasim in alte limbi. E savuroasa. E dulce. E melodica. Asta chiar si la injuraturi, nu doar, sa zicem, la declaratiile de dragoste. Spicuim, pentru azi, din lista cuvintelor lungi. Cele mai lungi. Pentru ca, oameni obisnuiti fiind, riscam sa ni se incurce limba-n gura, o sa le redau mai jos cu majuscule. ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE (25 de litere). Exista, insa, cuvinte mult mai lungi. De regula, ele se refera la chestiuni medicale sau din chimie. Iata cateva exemple:DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZA (36 de litere) ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce concertele romanești se anuleaza la Carei pe motiv de pandemie, manifestarile comunitații maghiare decurg normal atat in Carei cat și in localitațile invecinate. La fel se petrece și cand vine vorba de prezentarea ofertelor pentru clasele cu predare in limba maghiara. Nicio oferta pentru…

- O studenta in anul II la masteratul de Teoria și Practica Traducerii din cadrul Facultații de Litere și Științe ale Comunicarii de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a clasat pe locul secund la un prestigios concurs de traducere de poezie hispano-americana in limba romana. Studenta se…

- „Greenlights/ Unda verde”, biografia actorului Matthew McConaughey, a aparut in limba romana la editura Rao si poate fi comandata online, potrivit news.ro. „Sper ca aceasta carte sa functioneze precum un medicament cu gust placut, precum cateva tablete de aspirina in locul unei vizite la medic,…

- Proba la limba romana din cadrul examenului de evaluare naționala 2022 are loc pe 14 iunie 2022, iar proba la matematica, pe 16 iunie, scrie hotnews.ro Subiecte evaluare naționala 2022 - modelele publicate de Ministerul Educației Modelele de subiecte pot fi descarcate de pe pagina subiecte.edu.ro…

- La cum graseiaza in romanește, Emma Raducanu pare ca este mai degraba franțuzoaica decat britanica. Una din jucatoarele noastre declarase nu demult ca ea nu vorbește romanește, știe sa zica doar "mulțumesc". Luasem de buna aceasta afirmație, mi se parea chiar credibila, caci copiii din ...

- Targurile de carte online sunt o gura de oxigen pentru edituri si scriitori. Pentru al doilea an la rand, aceste evenimente se tin in mediul virtual din cauza pandemiei. Insa cititorii s-au adaptat, o confirma si numarul mare de participanti: peste un milion, fata de cel mult 100.

- Emma Raducanu este așteptata sa participe la Transylvania Open, turneul de tenis organizat la sfarșitul lunii noiembrie la Cluj Napoca. Jucatoarea de tenis cu origini romanești a transmis un mesaj in limba romana, fanilor din țara noastra. “Salut! Ma bucur ca am ocazia sa joc la Transylvainia Open.…

- Emma Raducanu (18 ani, 22 WTA), campioana de la US Open, și-a anunțat, miercuri, prezența la turneul Transylvania Open, care va avea loc la Cluj-Napoca, cu un mesaj in limba romana, informeaza Gazeta Sporturilor . Sportiva britanica al carui tata este roman s-a aratat nerabdatoare sa se intalneasca…