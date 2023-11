Cuvinte care dor Iubitorii legiunii și ai mizerabilului Ion Antonescu iși amplifica discursul pe zi ce trece, iar din coconul pe care l-au sadit in tacere ani de-a randul au rasarit creaturile antisistem. Se vantura un așa-zis pamant stramoșesc, așa-zisele tradiții, un trecut extraordinar și eroic, o ortodoxie devenita ideologie, o unicitate axiomatica a romanismului etc. De fapt, e o garagara de tampit proștii și de cules masa electorala. Am avut un trecut deloc fabulos, ci doar decent, n-am dus-o mai bine din punct de vedere economic și al siguranței ca acum, suntem stat laic și orice amestec al ortodoxiei primordiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

