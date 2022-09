Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite au anuntat miercuri ca au testat cu succes o racheta balistica intercontinentala (ICBM). Operatiunea fusese anuntata in avans pentru a evita orice escaladare a tensiunilor cu Rusia in contextul conflictului din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Opt rachete de tipul Kh-101(Kh-555), lansate de catre Rusia asupra Ucrainei marti au costat aproape 100 de milioane de dolari, relateaza miercuri Ukrainska Pravda, citand o declaratie facuta de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko, anunța agerpres.

Liderul separatistilor prorusi din regiunea ucraineana Donetk a indemnat miercuri Rusia sa cucereasca cea mai mare parte a Ucrainei, inclusiv capitala Kiev, afirmand ca principalele orase din aceasta tara sunt ruse, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Rusia va lansa o liga de fotbal pentru teritoriile „prietenoase" ocupate de Moscova și zonele separatiste din Ucraina și Georgia, a declarat un inalt oficial de resort

Ministerul britanic Apararii sustine ca Rusia foloseste compania militara privata Wagner in Ucraina, iar pierderile suferite afecteaza, probabil, eficienta trupelor, relateaza The Guardian.

Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la 'mobilizarea de voluntari' in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia

Statele Unite au impus marți sancțiuni pentru peste 100 de companii și persoane și au interzis importul de aur rusesc nou, sporind presiunea asupra Rusiei dupa invazia acesteia in Ucraina, in conformitate cu angajamentele luate de G7 in aceasta saptamana, anunța Reuters, relateaza Mediafax.

Rusia si-"a pierdut deja pe plan strategic" Razboiul in Ucraina si "nu va prelua niciodata controlul" asupra Ucrainei, este de parere seful Statului Major Interarme britanic, amiralul Tony Radakin, relateaza AFP, potrivit news.ro.