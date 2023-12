Stiri pe aceeasi tema

- Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 intra de luni in dezbaterea Parlamentului, termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget- finante fiind marti, ora 18.00, in aceeasi zi, la ora 20.00 urmand sa inceapa dezbaterile in plenul celor…

- DCMedia Group a lansat, marți, 31 octombrie, DC Sport.ro, al 11-lea site al trustului. Redactorul șef Florin Radvan vine din echipa DCNews.ro, careia i s-a alaturat cu patru ani in urma, și a oferit primele informații de culise despre noul site de sport al trustului, intr-un interviu acordat cu ocazia…

- Parinții care au mai mult de doi copii ar urma sa primeasca o indemnizație lunara de cel puțin un salariu minim pe economie, dupa ce masura a fost adoptata tacit de prima Camera din Parlament. Proiectul de lege iși propune luarea unor masuri de stimulare a natalitații in Romania. Propunerea vizeaza…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii. „Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care obliga supermarketurile și hipermarketurile sa monteze case de marcat speciale pentru familiile cu copii mici. Proiectul de lege adoptat miercuri vine in sprijinul familiilor in sensul in care in supermarketuri si hipermarketuri trebuie sa existe…

- Atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, la cea de-a 50-a aniversare a razboiului de Yom Kippur, va fi tinut minte veacuri de-acum incolo ca un esec al serviciilor israeliene de informatii, scrie in „The Observer” Peter Beaumont, fost corespondent la Ierusalim al cotidianului „The Guardian”. In decurs…

- Proiectul de masuri fiscale asumat de Coaliția PSD-PNL confirma creșterile de taxe. Proiectul prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit și eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii. Ministerul Finanțelor a publicat, marți, oficial…