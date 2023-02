Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai vechi lacasuri de cult crestine din lume, biserica rupestra Saint Pierre, sapata in Antakya (Antiohia) in munte, in slujba Sfantului Petru, este intacta dupa cutremurele din Turcia.

- Videoclipul arata cum orașul Hatay se scufunda in intuneric in timp ce un alt cutremur a zguduit Turica la doar doua saptamani dupa ce zona a fost devastata de un alt seism mai mare, care a ucis peste 47.000 de persoane și a avariat sau distrus sute de mii de case. Cutremurul de luni, cu o magnitudine…

- In discursul sau de luni, președintele Turciei a promis construirea a 200.000 de locuinte in cele 11 provincii turce afectate de seismul devastator din 6 februarie."Niciunul dintre imobile nu va fi mai inalt de trei sau patru etaje", a declarat Erdogan aflat in provincia Hatay (sud), cea mai afectata…

- Un nou cutremur semnificativ a lovit Turcia, luni seara, tot in sudul afectat de seismele de acum doua saptamani, care s-au soldat cu 40.000 de morți, potrivit datelor Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC).Cutremurul s-a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay.Presedintele turc…

- Echipele de salvare au scos vineri trei persoane in viata de sub cladirile prabusite in Turcia, in a 12-a zi de cand un cutremur devastator a dat peste cap viata a milioane de oameni si a ucis peste 43.000 de persoane, dar fara indoiala bilantul real este mult mai coplesitor atat in Turcia, cat si in…

- Clubul de handbal masculin CSU Suceava a anuntat ca in cursul zilei de luni a fost gasit trupul neinsufletit al fostului jucator Cemal Kutahya. Acesta a fost prins sub daramaturi dupa cutremurul care a avut loc in urma cu o saptamana in Turcia. Potrivit impresarului sau, au fost gasite si trupurile…

- Echipe de salvare au actionat in noaptea de marti spre miercuri in Turcia si Siria si au scos numeroase cadavre dintre daramaturi, iar bilantul a depasit 9.500 de morti in ambele tari, in cel mai sangeros cutremur din ultimii peste zece ani, relateaza The Associated Press. Salvatorii duc o cursa contracronometru…

- Ionut Olaru, unul dintre membri echipei medicale de la Spitalul Floreasca trimisa in Turcia pentru a ajuta victimele cutremurului, a descris intr-un interviu pentru News.ro cum traiesc oamenii ale caror case s-au prabușit pe strazi, in condiții geroase și cu teama de alte replici ale cutremurului. Ionuț…