MAE anunta ca, pana in acest moment, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Rabat, nu exista cetateni romani printre victimele cutremurului din Maroc, soldat cu moartea a peste 2.000 de persoane. ”Pana in acest moment, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Rabat, nu exista cetateni romani printre victimele cutremurului”, precizeaza MAE duminica. Ministerul […] The post Cutremurul din Maroc. Anunțul MAE despre prezența cetațenilor romani printre victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .