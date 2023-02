Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de 5,7 grade produs marti in judetul Gorj a fost urmat, pana miercuri dupa-amiaza, de peste 160 de replici, au anuntat reprezentantii Institutului National pentru Fizica Pamantului, intr-o conferinta de presa in care au venit cu noi detalii. Potrivt acestora, cele 150 de replici ale cutremurului…

- Constantin Ionescu, directorul Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP), a declarat miercuri, dupa cutremurul de marți cu magnitudine 5,7, ca a fost urmat de 160 de replici, iar zona este monitorizata pentru a strange informații. „S-au inregistrat 160 de replici, majoritatea de la 1 grad…

- Directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Constantin Ionescu, a anunțat ca seismul de marți, din Gorj, a fost urmat 94 de replici, insa nu a fost atat de puternic incat sa determine acționarea și altor falii. „Cutremurul de 5.7 a fost urmat de 94 de replici pana…

- Inca un CUTREMUR in Gorj, al cincilea de astazi. Directorul Institutului de Fizica a Pamantului: Multe replici. Zona s-a activat Un nou cutremur mediu, cu magnitudinea 4,2, s-a produs marti, la ora 17:24, in Oltenia, judetul Gorj, la adancimea de 15 kilometri, conform datelor Institutului National de…

- Mircea Radulian, cercetator științific la Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 14 februarie, la Digi 24, ca seismele inregistrate in ultimele doua zile in zona Olteniei, cu magnitudini de 5,2 și 5,7, sunt cele mai mari produse vreodata in aceasta…

- Un nous seism a fost resimțit in partea de vest țarii, dupa cutremurul produs ieri, care a avut epicentrul in apropiere de Targu Jiu. Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter a avut loc marți in zona Oltenia, județul Gorj, potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), insa a…

- Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 7 februarie, ca recentele cutremure din Turcia nu au „nicio influenta” asupra celor din Romania, confirmand astfel declarațiile facute pentru Libertatea de Gheorghe Marmureanu…

- Cutremurele care s au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…