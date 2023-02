Cutremure in Turcia: Iusuf Murat, muftiul Cultului Musulman din Romania- Apelul este sa ne unim fortele indiferent de comunitate etnica“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, conform Institutului pentru Fizica Pamantului, efectele seismelor din Turcia și Siria s-au resimțit și in alte zone, inclusiv pe teritoriul țarii noastre. In același timp, din concluziile trase de specialiștii institutului, reiese ca seismul din Turcia poate declansa cutremure…

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania incepe campania de colectare a donatiilor pentru persoanele afectate de seria de cutremure ce a curmat vietile a mii de oameni si alte zeci de mii au ramas fara adapost.In prima faza, este nevoie de paturi, pilote, perne, prosoape, lenjerii de pat noi ."Daca doriti…

- Trei cutremure au zguduit Turcia și Siria, in ultimele ore, generand o situație extrem de grava: peste 4.365 de morti. Este una dintre situațiile in care ne reamintim ca Romania prezinta un risc major de cutremure, iar educația este esențiala pentru limitarea pierderilor. Reguli de comportare raționala…

- „In aceasta dimineața, Romania a raspuns solicitarilor venite prin mecanismul de protecție civila european, fiind practic printre primele state care și-a oferit ajutorul. Așa cum știți, Romania a trimis deja catre Turcia primii 60 de salvatori, 52 de colegi de la ISU, patru medici și asistente de la…

- Turcia a cerut ajutor lumii dupa ce a fost lovita de doua cutremure devastatoare, luni. Romania a reacționat in urma anunțului Turciei. Pe cine trimite Romania in Turcia pentru a scoate oamenii de sub daramaturi. Echipa este formata din 58 de membri. Romania sare in ajutorul Turciei dupa cele doua cutremure…

- Doua aeronave militare vor decola din Romania spre Turcia, la bord avand medici și materiale de salvare. La intoarcere, una dintre aeronave ii va aduce in țara pe cei zece romani – noua studenți și profesorul coordonator – care au cerut ajutor pentru repatriere. Este vorba despre doua aeronave de transport…

- Doua aeronave militare vor decola din Romania spre Turcia, la bord avand medici și materiale de salvare. La intoarcere, una dintre aeronave ii va aduce in țara pe cei zece romani – noua studenți și profesorul coordonator – care au cerut ajutor pentru repatriere. Este vorba despre doua aeronave de transport…

- Saptamana a inceput cu numeroase cutremure cu magnitudini mici in Romania, dar și cu un seism devastator care a avut epicentrul in Turcia. Peste 1.400 de persoane au murit in Turcia și Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni dimineața, urmat de o replica de 7.5 pe Richter. Iata ce…