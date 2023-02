Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de doi ani a fost salvat joi, 9 februarie, de sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in orasul Antakya din sudul Turciei, la 79 de ore dupa ce un masiv cutremur a lovit zona in aceasta saptamana, relateaza agenția Reuters , preluata de Agerpres . In imaginile date publicitatii de…

- In imaginile date publicitatii de Fundatia de Ajutor Umanitar (IHH) din Turcia pot fi vazuti salvatori care cauta intr-o deschidere ingusta dintre resturile unei cladiri din Antakya, de unde il scot pe baiatul care plange.Un membru al Autoritatii pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta…

- UPDATE Bilantul victimelor seismului care a lovit luni Turcia si Siria se ridica la peste 11.200 de morti, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP si Reuters. In Turcia, numarul celor decedati a ajuns la 8.574, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, care s-a deplasat…

- Prima misiune a echipei de cautare-salvare trimisa de Romania in Turcia a avut loc marți. Salvatorii au scos de sub daramaturi o familie alcatuita din trei persoane in orașul Antakya, informeaza Digi24. „Referitor la misiunea desfașurata de echipa de cautare-salvare RO-USAR, pentru identificarea și…

- Salvatorii romani care au fost trimiși in Turcia pentru a ajuta eforturile de cautare și salvare de dupa cutremurele puternice care au lovit luni sudul țarii au inceput activitatea pe teren, iar prima misiune a trei persoane, membri ai aceleași familii care sunt blocate sub daramaturi in orașul Antakya,…

- Cel putin 5.606 cladiri s-au prabusit in timpul si dupa cutremurul produs luni in sudul Turciei, informeaza Agentia pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta din Turcia (AFAD), anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…