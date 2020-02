Cutremur puternic în prima zi a lunii februarie In ziua de 01 Februarie 2020 la ora 01:32:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in estul Turciei un cutremur cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 10km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36km SE de Elazig, 70km N de Siverek, 88km NV de Diyarbakir, 95km E de Malatya, 120km NE de Adiyaman, 132km N de Viransehir, 145km N de Sanliurfa, 161km V de Batman, 168km NV de Kiziltepe, 231km NE de Gaziantep. Un cutremur puternic, soldat cu zeci de morți, a avut loc si pe 24 ianuarie in Turcia. Momentul seismului a fost surprins in direct la posturile de televiziune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

