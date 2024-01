Cutremur puternic în China. Magnitudinea, 7 grade Un cutremur cu magnitudinea 7,0 s-a produs la granița dintre China și Kargazstan, anunța institutul american de geofizica USGS, citat de agenția AFP. Cutremurul a fost inregistrat marți la scurt timp dupa ora 02:00 (18:00 GMT luni), la o adancime de 27 de kilometri, a precizat USGS, in regiunea chineza Xinjiang, la aproximativ 140 de kilometri vest de orașul Aksu. Știre in curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe money.ro…

