Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs vineri, la ora 05.20, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79 km E de Brașov, 94 km NE de Ploiești, 100 km S de Bacau, 114 km V de Galați, 116 km NV de Braila, 145 km N de București, 166 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc sambata dimineața in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 06.42 in zona seismica Vrancea, in județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 3,3 pe…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de duminica spre luni in zona seismica Vrancea. Seismul, care a avut loc la 00:34:28, s-a produs la adancimea de 144 de km, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Cutremurul…

- In ziua de 07 Martie 2021 in Romania s-au inregistrat, la diferența de cateva ore, doua cutremure. Primul, la ora 09:22:55 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 82km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 4:01, la o adancime de 143 de km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 68 km E de Brasov, 78 km NE de Ploiesti, 114 km S de Bacau, 122 km V de Braila, 123 km V de Galati, 130 km N de Bucuresti, 150 km NE de Pitesti, 183 km E de Sibiu, 195…

- La ora 23:13:09 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 140km. Inițial, masuratorile au indicat o magnitudine de 4. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brasov, 82km NE de Ploiesti, 111km S de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 a fost inregistrat la orele 23.13, in judetul Buzau, la adancimea de 126 kilometri. Seismul de intensitate II a avut loc la adancimea de 126 kilometri. Cutremurul s a produs 69 km E de Brasov, 77 km NE de Ploiesti, 116 km S de Bacau, 121 km V de Braila, 122 km V de…

- La ora 23:13:09 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 140km. Inițial, masuratorile au indicat o magnitudine de 4. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brasov, 82km NE de Ploiesti, 111km S de…