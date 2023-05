Cutremur la Ministerul Agriculturii: Omul – cheie a fost forțat de Petre Daea să demisioneze Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus inca de controversatul pensionar Petre Daea, este zguduit de o mutare surprizatoare a unui personaj cheie din acest minister care lasa loc la o mulțime de speculații. Șefa Resurselor Umane a demisionat la presiune lui Daea Directorul Direcției Managementul Resurselor Umane din MADR, Luminița Aurora Jajaie, și-a dat demisia la sfarșitul saptamanii trecute, ceea ce a generat un cutremur fara precedent in acest minister. De ce? Pentru Luminița Jajaie era cea care de ani buni știa tot ce mișca in acest minister cand era vorba de angajari, concursuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

