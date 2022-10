Senatorul Chuck Grassley (republican din Iowa) a declarat ca a obținut inregistrari interne de la un denunțator care susține ca 665 de angajați ai FBI s-au pensionat sau au demisionat in urma unor investigații de comportament necorespunzator, pentru a evita sa primeasca scrisori disciplinare finale. Mai exact, comportament necorespunzator fața angajatele agenției. Grassley a declarat […] The post Cutremur la FBI. 665 de angajați parasesc agenția / Scandal jenant pentru Joe Biden first appeared on Ziarul National .