CUTREMUR în USR: unul dintre membrii fondatori a DEMISIONAT în semn de protest Unul dintre membrii fondatori ai USB și avocatul care a inscris USR la Tribunalul București, Dumitru Dobrev, a demisionat din partid, in semn de protest fața de ceea ce i s-a intamplat lui Vlad Teohari. Dobrev anunța ca-l va susține in instanța pe Teohari, in procesul pe care acesta il intenteaza celor de la USR. Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari in PNL ”Mi-am dat demisia din Biroul Național al USR Dreptate pentru Vlad Teohari Sunt unul dintre fondatorii USB și avocatul care a inscris la Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sean Conley, medicul lui Donald Trump, a spus sambata ca presedintele american nu mai este considerat un risc privind transmiterea noului coronavirus si ca nu mai este nevoie sa se auto-izoleze.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari…

- Finul lui Klaus Iohannis, Marius Vecerdea, va candida independent la alegerile parlamentare din aceasta iarna. El susține ca a incercat sa iși gaseasca un loc pe listele PNL, dar nu a gasit diponibilitate.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare:…

- Vlad Tohari, a carui candidatura la alegerile parlamentare a fost invalidata de catre USR, contesta in instanta lista de candidati pentru Diaspora a USR PLUS. Avocatul sau, Dumitru Dobrev, a depus la Tribunalul Bucuresti o contestatie fata de lista de candidaturi pentru diaspora, invocand incalcarea…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei sustine ca nu a vazut imaginile si nu poate confirma ce este acolo. Nicusor Dan sustine ca s-a intalnit cu Catalin Grigore, un dezvoltator imobiliar din zona de sud a Bucurestiului, la initiativa acestuia. Citeste si: Nicusor Dan, legaturi stranse…

- Uniunea Militarilor și Polițiștilor 'Mihai Viteazul' susține ca accidentul in care a fost implicata mașina ministrului Transportului Lucian Bode a fost similar celui in care a fost implicat fostul ministrul Gabriel Oprea."Avand in vedere interesul legitim al jurnaliștilor manifestat in spațiul…

- Audierile in dosarul asasinarii lui Emi Pian au continuat astazi la Serviciul Omoruri din Capitala. Unul dintre cei audiati a fost fiul lui Emi Pian, Gabriel Duduianu. Alti martori la crima au respectat legea tacerii. "Eram acolo, dar nu am fost langa ei. Nu stiu nimic. Incidentul a fost in…

- Premierul libanez Hassan Diab a anuntat luni seara demisia guvernului sau, la sase zile dupa explozia devastatoare produsa in portul capitalei Beirut, soldata cu sute de morti si mii de raniti, transmit agentiile internationale de presa.

- In plina criza COVID, și pe fondul prelungirii, din nou, a starii de alerta la nivel național, in vederea gestionarii crizei generate de noul coronavirus, mai multe cadre medicale au venit, miercuri, la Palatul Victoria. Purtand combinezoane albe, maști sanitare și manuși de protecție – echipamentul…