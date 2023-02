Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a cerut Romaniei suplimentarea echipei de cautare-salvare, astfel ca miercuri inca 57 de salvatori merg spre zona calamitata in urma cutremurelor. Lor li se adauga doi medici, doi asistenți și voluntarii de la Grupul Cainilor Utilitari.

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 11.200 si creste de la o ora la alta. Peste 50.000 de oameni au fost salvati in Turcia pana a

- In aceste momente, echipa de cautare-salvare a Romaniei se afla intr-o misiune de identificare și recuperare a unei familii (soț, soție și copil) surprinse sub daramaturi, in orașul Antakya. Din informațiile pe care le avem la acest moment, parinții raspund la comunicarile cu echipa noastra. Cladirea…

- Bilanțul cutremurului din Turcia a ajuns la aproape 5000 de morți. In același timp, aproape 1.500 de persoane au murit in total in Siria. Mii de persoane au ramas fara adapost din cauza prabusirii a numeroase cladiri. Mii de oameni se afla probabil sub daramaturi și iși aștepta salvatorii. Dar cautarile…

- Recep Tayyp Erdogan a cerut oficial luni ajutorul NATO dupa cutremurele devastatoare.In Turcia au murit cel puțin 1.600 de oameni dupa primu lcutremur care a lovit Turcia și Siria, de magnitudine 7,4.Pe lista solicitarilor catre aliati figureaza echipe medicale si echipamente pentru urgente, unitati…