- CUTREMUR in Banat, in județul Timiș: Seismul a avut a avut magnitudinea 3.7 Un nou cutremur s-a produs miercuri, de data aceasta in judetul Timiș, a anunțat INFP. Seismul s-a inregistrat la ora 16.37, in Banat, Timiș, și a avut magnitudinea 3.7. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 kilometri. Citește…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 grade pe sara Richter s-a produs miercuri in judetul Timiș, a anunțat INFP. Seismul s-a inregistrat la ora 16:37, in Banat, Timiș, și a avut magnitudinea 3,7. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 48…

- Un nou cutremur cu intensitate semnificativa s-a intregistrat in Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit, in urma calculelor operatorului, magnitudinea cutremurului produs in judetul Gorj,…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Oltenia. Prefectura Gorj a fost evacuata Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri 17.02.2023, la ora 11:11:41. Cutremurul s-a produs din nou in Gorj, la fel ca și cele de dinainte.…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,7 pe Richter, produs marti in judetul Gorj, a fost urmat, pana la ora 20:42, de 13 replici cu magnitudini intre 2,4 si 4,1, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea de 5,7, care a…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți, 14 februarie 2023, in jurul orei 15.00, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Un cutremur de 5,7 grade s-a produs, marti, in judetul Valcea, fiind resimtit in Bucuresti si in mai multe judete ale tarii. Cutremurul de marți,…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de peste 5 grade s-a produs in Turcia, marți dimineața Epicentrul a fost inregistrat in estul țarii. Seismul anunțat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului pe Twitter a avut o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter și s-a produs la…

- Un cutremur s-a produs duminica in județul Timiș, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter a avut loc la ora 10:03, la adancimea de 15 kilometri. Cutremurul s-a produs in…