Cutremur în sistem. S-a spart puroiul din MAI Crima dubla din 2 Mai, cu șoferul drogat care a fost lasat sa ucida doi studenți, a reușit sa produca un adevarat cutremur in sistem. Invinovațiți pe nedrept ca nu au fost in stare sa impiedice crima, polițiștii din toata țara, alaturi de sindicate, au inceput sa se revolte și sa arate ca intreg sistemul […] The post Cutremur in sistem. S-a spart puroiul din MAI first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

