- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea…

- ''In urma cu putin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,5 pe scara Richter, la o adancime de 168 km. Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 si nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime'', precizeaza IGSU.Un cutremur cu…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade pe Richter, s-a produs, joi dimineata, la ora locala 6:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 168,9…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, miercuri dimineața. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a publicat informații despre seismul care s-a produs la ora locala 6:22, la o adancime de 108 kilometri, in zona seismica Vrancea.

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit in crestere la 3,9 pe Richter magnitudinea cutremurului produs sambata dupa-amiaza, la ora locala 14:57, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Potrivit datelor revizuite de seismologi, cutremurul s-a inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs ieri dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) si preluate de Agerpres. Seismul a avut intensitate II si…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs marti dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitate II si s-a inregistrat…

- In dimineața zilei de duminica, 11 septembrie 2022, s-a inregistrat un nou cutremur in Vrancea, cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter. Evenimentul a fost anunțat de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de circa 115 kilometri,…