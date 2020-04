CUTREMUR IN ROMANIA! S-a resimtit puternic si in Iasi In ziua de 25.04.2020, la ora 01:04:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, GALATI un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.0, la adancimea de 22km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km NV de Galati, 80km NV de Braila, 86km SE de Bacau, 141km S de Iasi, 147km E de Brasov, 154km NE de Ploiesti, 163km SV de Chisinau, 194km NE de Bucuresti, 197km SV de Tiraspol, 211km NV de Constanta. Potrivit unor surse, cutremurul s-a resimțit intens la Constanța, acolo unde oamenii au povestit ca au fost treziți din somn. De asemenea, pe rețelele de socializare, oamenii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

