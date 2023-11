Cutremur în România, miercuri, 8 noiembrie 2023. Seism la mică adâncime în vestul țării Cutremur in Romania, miercuri, 8 noiembrie 2023. Un seism la foarte mica adancime a fost raportat in zona de vest a țarii. Conform celor de la Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), mișcarea telurica a avut magnitudinea de 2.7. Cutremur in Romania, miercuri, 8 noiembrie 2023. Seismul, raportat in Arad Dupa seria mai lunga de cutremure din Zona Seismica Vrancea și din Gorj, un cutremur este raportat și intr-o zona mai puțin obișnuita cu astfel de fenomene: Crișana. Miercuri seara, la ora 22:57, un cutremur slab cu magnitudinea de 2.7, la adancimea de 7.4… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ora 16.06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul vine dupa cel de dimineața, cu magnitudinea 4,3. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul…

- Sambata, 7 octombrie, are loc Noaptea Alba a Galeriilor Brașov 2023. Ediția din acest an a Nopții Albe a Galeriilor, frenetic susținuta de SEWA Experiences – ALCHIMIE, suscita intersecția dintre un cadru prielnic pentru neconvențional și inedit cu versatilele produse din industria creativa a Brașovului.…

- Am avut doua cutremure in Romania in decurss de ora. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in ziua de 28 Septembrie 2023 la ora 02:03:25 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIȘ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 6.4km.…

- In ziua de 28 Septembrie 2023, la ora 03:02:53 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 90.1 km.Cutremurul cu magnitudinea de 2,5, la adancimea de 90 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 55km V de Focsani, 57km…

- Cutremurul de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc sambata, 16 septembrie, la ora 9:16, in județul Buzau, zona seismica Vrancea, transmite Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Sesismul s-a produs la 130.7 kilometri și la o distanța de 56km nord-vest de Buzau,…

- In ziua de 16.09.2023, 09:16:00 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.9, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brașov, 64km V de Focșani, 73km NE de Ploiești.

- „In ziua de 15 Septembrie 2023, la ora 12:15:17 (ora locala a Romaniei), s-a produs in TRANSILVANIA, BRAȘOV, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 2.0 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Sfantu-Gheorghe, 41km NV de Brasov, 77km E de Medias, 86km SE…

- In ziua de 11 septembrie 2023 la ora 19:40:58 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 82.6km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 40km V de Focșani, 70km E de Sfantu-Gheorghe, 72km N de…