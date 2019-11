Cutremur in Ministerul Afacerilor Interne. Decizii semnate de Ludovic Orban de eliberari si numiri in functii

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a semnat decizia prin care Horia Constantinescu a fost demis de la sefia ANPC. Decizia premierului Orban a fost publicata in Monitorul Oficial.In locul lui Constantinescu va veni Mirela Irina Ionescu, secretar general, care va exercita atributiile presedintelui ANPC, pana la numirea conducatorului…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 942, a fost publicata Decizia privind numirea Simonei Cojocaru in functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale.Decizia semnata de primul ministru Ludovic Orban a este…

- In Monitoarele Oficiale al Romaniei Partea I numarerele 903, 905, 906 si 907 din 8 noiembrie anul acesta au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru de eliberare si numiri in functii.Iata despre ce este vorba:Monitorul Oficial 903Decizia nr. 291 2019 pentru eliberarea doamnei Maria Gabriela…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 901 din 7 noiembrie anul acesta au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru de eliberare si numiri in functii in cadrul Guvernului.Iata despre ce este vorba: Decizia nr. 315 2019 privind eliberarea lui Mihai Dan Chirica, la cerere, din…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 894 din 6 noimebrie anul acesta au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru de eliberare si numiri in functii in cadrul Guvernului.Iata despre ce este vorba: Decizia nr. 283 2019 privind eliberarea lui Florian Popa, la cerere, din functia…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 890, din 4 noiembrie, a fost publicata Decizia privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre Liliana Minca a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice.Decizia…

- Aseara, tarziu, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 868 28.X.2019 decizia numarul 265 prin care Liliana Minca a fost eliberata din functia de vicepresedinte al Autoritatiii Nationale pentru Protectia Consumatorului.Conform actului normativ la care facem referire eliberarea…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 737, au fost publicate deciziile, semnate de primul ministru Vasilica Viorica Dancila, privind eliberarea din functii, la cerere, a mai multor secretari de stat precum si a unui subsecretar de stat.Astfel a fost semnata decizia numarul 217 de…