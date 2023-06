Stiri pe aceeasi tema

- Sute de case au fost avariate in comuna aradeana Ghioroc, de cutremurul de 5,2 grade produs marti seara, intre care si cladiri publice, precum spitalul local, iar in cinci case au cazut tavane sau pereti.Primarul comunei Ghioroc, Corneliu Pop-Morodan, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca a convocat…

- Directorul INCDFP, Constantin Ionescu, arata faptul ca seismul de 5,2 grade pe scara Richter, care s-a produs in Arad, a avut 7 grade Mercali in epicentru. El arata ca un astfel de seism ar putea activa și alte falii din zona Banatului și ne putem aștepta la alte cutremure.„Cutremurul a avut intensitatea…

- Seismul din Arad de 5,2 Richter a avut o intensitate de 7 grade Mercali in epicentru și s-a simțit cu o intensitate de 6 in zona Aradului, a declarat marți seara directorul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Primarul Aradului, Calin Bibarț, a fost surprins in direct la o emisiune a postului local de televiziune - La Strada TV de mișcarile din timpul cutremurului de marți seara. In imaginile difuzate in direct de postul TV se vad mișcarile cladirii in care se afla primarul, acesta, alaturi de moderatorul…

- Un copil in varsta de cinci a cazut, vineri, de la etajul al noualea al unui bloc de locuinte din Onesti. Echipajele medicale l-au gasit in stop cardio-respirator iar ulterior, cadrele medicale au declarat decesul copilului. Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a deschis dosar penal vizand infractiunea…

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea 4,6 pe scara Richter s-a produs luni seara, 22 mai, in zona de vest a Romaniei, a informat Institutul Național de Fizica Pamantului (INFP). „In ziua de 22.05.2023, 20:46:43, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de…

- Un seism puternic s-a produs vineri, 5 mai, in Japonia, in prefectura Ishikawa (vest), au anuntat autoritatile, potrivit Reuters. Seismul a avut o magnitudine de 6,3 pe Richter.Nu a fost emisa o avertizare pentru tsunami dupa seism, a precizat postul public de televiziune NHK. Experții se așteapta insa…

- O femeie de 67 de ani din Pitesti a murit, miercuri seara, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de locuinte. Politistii incearca sa stabileasca daca a fost sinucidere sau accident.”In seara zilei de 03 mai a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati prin Serviciul…