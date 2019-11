Cutremur de magnitudine 6.6 la 10 kilometri adancime. Au fost inregistrate replici

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea Mw 6.5 s a produs la 03.11 Ora Romaniei 09.11 Ora Locala in Insula Mindanao din Filipine.Epicentrul a fost localizat la 10 kilometri adancime, la coordonatele 6.96 N ; 125.22 E, la 45 km V de Davao, pop: 1,213,000 si 8 km NE de Kisante pop: 4,900 , ambele din Filpiine.Intensitatea…

- Un seism de magnitudine Mw 6.1 a fost inregistrat, la 01.23 Ora Romaniei 05.23 Ora Locala, in Oceanul Indian Regiunea Sumatra de Sud Indonezia.Cutremurul a fost localizat la coordonatele 4.40 S ; 101.27 E, la o adancime de numai 10 kilometri.Epicentrul a fost la 420 km SV de Palembang, pop: 1,442,000…

- Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a zguduit estul Indoneziei, lovind insulele indepartate Moluce, a anuntat Institutul american de geofizica USGS .Cutremurul, cu hipocentrul la circa 30 de kilometri adancime, s a produs la circa 37 de kilometri nord est de Ambon, in provincia Maluku, la 02.46 Ora…

- Seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat, in aceasta noapte, doua cutremure. Pprimul a avut loc, la ora 23.26, in judetul Arad, al doilea la ora 23.27, in Serbia, la granita cu Romania. Ambele seisme au fost localizate la suprafata: cel din Arad…

- Un cutremur de 5,5 magnitudine s-a produs, vineri, in nord-estul Filipinelor, fiind resimțit inclusiv in capitala Manila, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Epicentrul seismului a fost localizat in nord-estul orasului Burdeos, la 110 kilometri est de capitala filipineza.

- Cutremurul s-a produs miercuri, la ora locala 11:13, la adancimea de doar 8 kilometri. Epicentrul seismului a fost la 7 de kilometri sud-est de localitatea Nea Makri și 30 de kilometri est de capitala tarii, Atena. Martori oculari au declarat ca seismul s-a simțit și la Atena, insa nu au fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6.8, reevaluata la 6.6 grade a fost inregistrat la 02.55 Ora Romaniei, in largul Insulelor Sandwich.Epicentrul a fost inregistrat la coordonatele 60.23 S ; 26.53 V, la 3538 km SE de Montevideo, Uruguay pop: 1,271,000 local time: 20:55 , 3655 km SE de Buenos Aires,…