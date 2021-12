Judetul Arad: Accident mortal pe calea ferata. Un barbat a murit in timp ce traversa calea ferata

Un barbat a fost lovit mortal de locomotiva unui tren in timp ce traversa calea ferata pe jos. Accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, in zona localitatii Conop, din judetul Arad.Potrivit IPJ Arad,… [citeste mai departe]